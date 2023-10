Formula 1, FP1 GP Qatar: lampo Verstappen, la Ferrari risponde presente | TEMPI

SportFair

La Formula 1 fa tappa in Qatar per un nuovo appuntamento stagionale che rischia di essere subito decisivo. Sarà importante partire bene per Max Verstappen che avrà a disposizione (come tutti) un solo turno di prove libere per poi lanciarsi subito in qualifica. Domani, con la Sprint Race, potrebbe chiudere ogni discorso per il primo posto e confermarsi campione.

Nelle FP1 odierne il pilota della Red Bull si è piazzato in prima posizione, con un tempo di 1:27.428. Un chiaro segnale agli avversari. Alle sue spalle Alonso e Perez. La Ferrari piazza Carlos Sainz in 2ª posizione Charles Leclerc in 3ª.