Formula 1, Verstappen vola nelle FP1 in Messico: problemi per Sainz | TEMPI

La Formula 1 fa tappa in Messico per un nuovo e appassionante weekend di corse. Si parte il venerdì sera con una doppia sessione di prove libere. Alle 20:30 italiane spazio alle FP1, prima sessione di prove libere per iniziare a prendere confidenza con la pista. Fra le curiosità di questa sessione, la presenza di 5 giovani rookie: Pourchaire (Alfa Romeo), Hadjar (AlphaTauri), Doohan (Alpine), Vesti (Mercedes) e Bearman (Haas).

Fa meno notizia Max Verstappen. Il pilota della Red Bull stampa il miglior tempo in 1:19.718. A seguire Albon e Perez, tifatissimo dal pubblico di casa. Charles Leclerc 5°, Carlos Sainz 7° dopo aver saltato buona parte della sessione a causa di un problema idraulico riscontrato nelle fasi iniziali.