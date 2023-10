Formula 1, Hamilton nei guai? La FIA riapre il caso

SportFair

La nuova settimana di gara di Formula 1 inizia con pessime notizie per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes viene da un GP del Qatar deludente, con il ritiro dopo la prima curva a causa di un contatto col compagno di squadra George Russell.

A seguito della gara di Losail, Hamilton ha ricevuto una sanzione di 50 mila euro, di cui 25 mila ‘sospesi’ e inflitti solo se commetterà nuovamente la stessa infrazione entro fine stagione, per aver attraversato la pista, a gara in corso, subito dopo l’incidente, avviandosi a piedi verso la pit-lane mentre sopraggiungeva la vettura di George Russell.

La FIA riapre l’indagine

Alla vigilia del nuovo weekend di gara, la FIA ha riaperto l’indagine, comunicando di essere nuovamente a lavoro sull’accaduto nella giornata di ieri,

“La FIA sta rivedendo l’incidente in cui Lewis Hamilton ha attraversato la pista in diretta durante il Gran Premio del Qatar. La FIA rileva che Lewis si è scusato durante la successiva udienza con gli steward in merito all’incidente e ha riconosciuto che la traversata ha rappresentato una grave violazione della sicurezza. Tuttavia, considerando il suo status di modello, la FIA è preoccupata per l’impressione che le sue azioni potrebbero aver lasciato sui piloti più giovani”, si legge nella nota della FIA.

Non è chiaro, però, quali nuovi conseguenze potrebbe avere Hamilton. La Federazione comunicherà le sue decisioni durante il weekend di gara di Austin: per Hamilton potrebbe arrivare una nuova sanzione, ma potrebbe anche essere confermata quella precedentemente ricevuta.