Formula 1, come cambia la classifica piloti dopo il GP degli USA: duello in Ferrari

E’ andato in scena anche il GP degli USA in Formula 1 e il risultato non è cambiato. Si è registrato un nuovo successo di Max Verstappen, in grado di rimontare dalla sesta posizione. Delusione in casa Ferrari, in particolar modo è stato preoccupante il crollo di Leclerc, partito dalla pole.

La gara si è conclusa con un altro successo di Max Verstappen, sul podio anche Hamilton e Norris. Quarto Sainz, quinto Perez e solo sesto Leclerc. In classifica piloti Verstappen si è già laureato campione del mondo, continua il duello in Ferrari.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 466 Sergio Perez (Red Bull) 238 Lewis Hamilton (Mercedes) 219 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 168 Charles Leclerc (Ferrari) 159 Lando Norris (McLaren) 156 George Russell (Mercedes) 139 Oscar Piastri (McLaren) 83 Pierre Gasly (Alpine) 52 Lance Stroll (Aston Martin) 49 Esteban Ocon (Alpine) 44 Alexander Albon (Williams) 23 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 5 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0