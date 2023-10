Formula 1, colpo di scena ad Austin: squalificati Hamilton e Leclerc

SportFair

E’ andato in scena ieri sera il GP degli Stati Uniti di Formula 1. Partito dal sesto posto in griglia, Max Verstappen, grazie allo splendido lavoro del suo team, è riuscito a vincere, ancora una volta. Una strategia da manuale quella della Red Bull, che ha premiato l’olandese, che ha tagliato per primo il traguardo davanti a Hamilton e Norris-

Quarto invece Carlos Sainz, che qualche ora dopo la gara texana si ritrova ‘magicamente’ sul podio.

Hamilton e Leclerc penalizzati

La FIA ha infatti trovato delle irregolarità al fondo della vettura di Hamilton e di Leclerc, annunciando così la squalifica di entrambi.

Nel dettaglio, sulle monoposto di Hamilton e Leclerc è stata riscontrata l’usura del fondo piatto non conforme all’articolo 3.5.9 e) del regolamento tecnico, secondo cui il plank delle vetture deve avere uno spessore minimo di nove millimetri.

Norris dunque sale al secondo posto e Sainz guadagna un nuovo podio, il terzo della stagione dopo Monza e Singapore.