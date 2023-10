Formula 1, la classifica piloti dopo la Gara Sprint negli USA: duello in Ferrari

SportFair

Max Verstappen vince la Gara Sprint del GP degli Stati Uniti. Nei 100 km del sabato notte a Austin, il pilota della Red Bull blinda la prima posizione guadagnata nelle qualifiche e non la lascia più. Hamilton e Leclerc completano il podio. Carlos Sainz chiude in sesta posizione.

In classifica Hamilton accorcia su Perez, mentre si profila un interessante duello in casa Ferrari con Leclerc che domani partirà dalla pole position e proverà a superare in classifica il compagno di scuderia Sainz.

Classifica piloti Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 441 Sergio Perez (Red Bull) 228 Lewis Hamilton (Mercedes) 201 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 156 Charles Leclerc (Ferrari) 151 Lando Norris (McLaren) 141 George Russell (Mercedes) 133 Oscar Piastri (McLaren) 83 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 48 Esteban Ocon (Alpine) 44 Alexander Albon (Williams) 23 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

Classifica Costruttori F1

Red Bull 669 Mercedes 334 Ferrari 307 Aston Martin 230 McLaren 224 Alpine 92 Williams 23 Alfa Romeo 16 Haas 12 AlphaTauri 5