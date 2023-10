Formula 1, clamorosa prima fila Ferrari in Messico! Pole di Leclerc, poi Sainz

SportFair

Si sono concluse le qualifiche in Messico per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione è entrata nella fase finale e il titolo si è già deciso a favore di Max Verstappen. La stagione è ancora in grado di regalare sorprese, in particolar modo è vivo il duello in Ferrari tra Leclerc e Sainz per un piazzamento in classifica piloti.

Confusione in avvio di qualifiche con tanti piloti sotto investigazione. La Q1 si chiude con la sorprendente esclusione di Norris, fuori anche Ocon, Magnussen, Stroll e Sargeant. Nelle Q2 il più veloce è il fenomenale Max Verstappen. Eliminati Tsunoda, Albon, Alonso, Hulkenberg e Gasly. La pole position è stata conquistata da Leclerc per una clamorosa prima fila tutta Ferrari con Sainz. Terzo Verstappen e quarto Ricciardo.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Leclerc; 2. Sainz

2ª Fila: 3. Verstappen; 4. Ricciardo

3ª Fila: 5. Perez; 6. Hamilton

4ª Fila: 7. Piastri; 8. Russell

5ª Fila: 9. Bottas; 10. Zhou

6ª Fila: 11. Gasly; 12. Hulkenberg

7ª Fila: 13. Alonso; 14. Ocon

8ª Fila: 15. Albon; 16. Magnussen

9ª Fila: 17. Stroll; 18. Norris

10ª Fila: 19. Sargeant; 20. Tsunoda