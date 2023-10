Formula 1, chi è Bianca Bustamante? La talentuosa lady McLaren | FOTO

SportFair

Importanti novità in casa McLaren! Bianca Bustamante ha aderito al programma di sviluppo dei piloti della McLaren, diventando la prima pilota donna ad iscriversi al programma di sviluppo del team.

Chi è Bianca Bustamante

Bianca ha 18 anni ed è originaria delle Filippine. E’ un promettente talento nel mondo degli sport motoristici, impegnata nelle corse dall’età di cinque anni, vincendo numerosi campionati di kart in tutta l’Asia.

Finora nella sua carriera in monoposto, Bianca ha gareggiato nella W Series, nel campionato di Formula 4 UAE, nella Formula 4 italiana, nella USF Juniors e, più recentemente, nella stagione 2023 della F1 Academy. Ha ottenuto due vittorie e due podi in questa stagione.

Bianca rappresenterà anche la McLaren nella stagione 2024 della F1 Academy, correndo con la livrea del team. Il programma è condotto dal leggendario Emanuele Pirro e la giovane e promettente pilota si unirà ai talentuosi ranghi della McLaren nella speranza di correre nelle prestigiose F1, IndyCar e Formula E.

Le parole di Bianca

“Questo è un momento davvero irreale nella mia carriera. Firmare con McLaren e ART Grand Prix va ben oltre qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare crescendo nei kart nelle Filippine. Faccio ancora fatica a vedere il mio nome accanto a quello della McLaren senza emozionarmi, perché la storia e l’eredità legata a questa squadra mi lasciano davvero senza parole. Sono così grata per questa opportunità perché credo di avere ora la migliore struttura di sviluppo possibile intorno a me per fare il prossimo passo nella mia carriera. E di questo sono così grata. Il 2023 è stato incentrato sul miglioramento della mia velocità, cosa che ho dimostrato in diverse gare quest’anno.

Ma nel 2024 il mio obiettivo è quello di stabilire coerenza e migliorare la mia forza mentale per poter affrontare una sfida per il titolo nella prossima stagione della F1 Academy. Per ora, il mio obiettivo è finire bene la stagione della F1 Academy qui ad Austin , ma ci metteremo subito al lavoro sulla stagione 2024. Non sono mai stato così motivato in vita mia! Un grande ringraziamento va a Susie Wolff e al team della F1 Academy per aver lottato così duramente per noi ragazze e per averci dato l’opportunità di dare il meglio di noi“, ha dichiarato la giovane.