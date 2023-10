Formula 1: brutto incidente a Magnussen e bandiera rossa | VIDEO

SportFair

E’ in corso il GP in Messico per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Leclerc e Sainz non sono riusciti a sfruttare la prima fila tutta Ferrari, le Red Bull di Verstappen e Perez sono state protagoniste di un ottimo scatto.

Contatto tra Leclerc e Perez, il messicano è costretto al ritiro. Poi Verstappen inizia il dominio personale. Al 34° giro la gara è stata interrotta con la bandiera rossa. Il motivo? Un brutto incidente di Magnussen che sbatte violentemente. L’auto prende fuoco e la bandiera rossa è inevitabile.

VÍDEO: Batida de Magnussen pic.twitter.com/a6QCiKXfGb — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) October 29, 2023