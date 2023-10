Fedez nuovamente in sala operatoria: gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale

SportFair

Dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano non arrivano le notizie che i fan di Fedez si aspettavano di ricevere. Il rapper è stato, infatti, portato nuovamente in sala operatoria per una gastroscopia urgente utile a tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. La fuoriuscita di sangue è stata bloccata, si legge su “La Repubblica”, ma il rapper è ancora molto debole.

Il ricovero di giovedì scorso

Giovedì scorso Fedez era stato ricoverato a causa di due ulcere, per le quali sono servite due trasfusioni di sangue. La notizia si è diffusa rapidamente quando Chiara Ferragni, presente a Parigi per la Fashion Week, ha preso il primo aereo utile per tornare in fretta e furia a Milano parlando di “un’emergenza” nelle sue storie Instagram. Dopo l’intervento delle ultime ore, si escludono dunque eventuali dimissioni nei prossimi giorni.