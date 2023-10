Fagioli squalificato per il caso scommesse: ecco quanti mesi starà fuori

SportFair

Nicolò Fagioli ha deciso di patteggiare in relazione al caso delle scommesse illegali. Il centrocampista della Juventus è stato travolto dallo scandalo e dovrà rimanere fermo fino al termine della stagione. Il rischio di squalifica superiore ai tre anni ha obbligato il calciatore a raggiungere un accordo con la Procura di Torino: si va verso i sette mesi di stop.

Lo stesso calciatore si era autodenunciato dopo le prime rivelazioni di Fabrizio Corona. L’ex ‘Re dei Paparazzi’ continua a far tremere il mondo del calcio e nelle prossime ore svelerà i nomi dei nuovi calciatori coinvolti, dei presidenti e degli agenti. Al momento i coinvolti, oltre allo juventino, sono Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, Sandro Tonali del Newcastle e Nicola Zalewski della Roma.

L’agente di Fagioli

Marco Giordano, agente di Fagioli, ha affrontato l’argomento a ‘La Repubblica’. “Il padre dice che non era a conoscenza di niente e punta il dito su chi cura gli interessi del giocatore. Alcuni piccoli procuratori parlano della mala gestione di agenzie multinazionali. L’unica cosa che posso dire è che il nostro assistito aveva questi problemi pregressi alla firma con noi, la Caa Stellar.

Nicolò è affetto da ludopatia, problema nato quando non eravamo noi gli agenti. Nonostante questo abbiamo deciso di non lasciarlo solo. Quindi altro che mala gestione, lo abbiamo aiutato in tutti i modi. E devo dire che si è comportato in maniera esemplare da quando ha firmato con noi”.