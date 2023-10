Fabrizio Corona, nuove rivelazioni sulle scommesse: la visita alla Continassa e il ‘banco’ di Zaniolo

SportFair

E’ sempre più delicata la situazione nel mondo del calcio e il riferimento è ovviamente al caso scommesse. E’ altissima l’attesa per le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona, in diretta su Rai 3 subito dopo la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra. L’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha già svelato i nomi di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicola Zalewski.

Il calciatore della Juventus avrebbe confermato le scommesse sul calcio ed è pronto a patteggiare una squalifica di 7-8 mesi. Zaniolo, invece, continua a rispedire al mittente le accuse, così come Zalewski.

Le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

Qualche anticipazione di Fabrizio Corona è arrivata in un’intervista a ‘Il Giornale’. “A questi livelli le società non possono non sapere che i propri tesserati scommettono, ne erano al corrente tutti. Il 40% dei calciatori scommette. Mie supposizioni? I serbi andarono a cercare Fagioli alla Continassa, davanti al ritiro della Juventus, pure lei ebbe problemi enormi per questa storia”.

“Non ci sono solo le scommesse in questa inchiesta ma banchi dei criminali. Pare che Zaniolo ne abbia aperto uno. C’è anche frode sportiva dovuta alla ludopatia. Porterò le prove e le carte di tutto quello che ho scoperto”.