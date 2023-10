Ex di Sterling e Balotelli muore a 38 anni: addio a Tabby Brown | FOTO

SportFair

Il mondo della moda è a lutto: è morta a 38 anni l’ex modella di Playboy Tabby Brown. Modella, attrice e ballerina, Tabby ha lavorato per Elle e Cosmopolitan, comparendo anche in spot pubblicitari di Canon, Virgin Atlantic, Lynx e AX.

Tabby, che aveva anche un master in marketing, ha anche recitato in The Bachelor ed è apparsa nei videoclip musicali di Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal.

Ad annunciare la morte di Tabby Brown è stato il suo ex manager, che lo rivelato al Sun. Il MailOnline ha poi contattato il suo team di gestione per avere maggiori informazioni, ma la causa del decesso è al momento ancora poco chiara.

Le relazioni con Sterling e Balotelli

Tabby Brown ha avuto delle relazioni con due famosi calciatori. La modella ha frequentato Sterling nel 2016, quando è stata avvistata fuori da un elegante hotel di Manchester insieme al calciatore inglese.

Qualche anno prima, invece, Tabby Brown ha avuto una relazione di circa 7 mesi con Mario Balotelli. I due si sono incontrati in discoteca nel 2011, il calciatore italiano l’ha aggiunta come amica su Facebook ed è riuscito a ‘strapparle’ un appuntamento.

Tabby, in un primo momento scettica, ha poi ammesso di essersi innamorata di Balotelli, che le aveva confidato di voler creare una famiglia con lei.

“Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole“, aveva raccontato al Mirror nel 2013, parlando della rottura col calciatore italiano.