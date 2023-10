Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tev Aviv posticipata: il motivo

SportFair

E’ stata posticipata la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, valida per la 2ª giornata di Eurolega. La sfida, in programma giovedì 12 ottobre, non si giocherà in seguito agli attacchi e allo scoppio del conflitto armato in Israele. La conferma è arrivata proprio dall’Eurolega che “sta monitorando la situazione e valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite in base alle date disponibili. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili”.

Euroleague Basketball ribadisce “il suo fermo impegno contro tutti gli atti di violenza e a favore della pace e continuerà a usare la sua voce per promuovere rispetto, inclusione e diversità, valori che sono al centro dell’organizzazione e delle sue squadre”.

Euroleague Basketball desidera “esprimere le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutte le persone colpite dalla tragedia in corso”.