Esonero Mazzanti, la frase che spazza via i dubbi: “contano 3 cm…”

SportFair

Dopo il grande caos creatosi nei giorni successivi alla debacle del Preolimpico di Volley femminile, con l’Italia finita sotto a USA e Polonia e senza pass olimpico, seconda occasione persa dopo l’Europeo, l’esonero del CT Mazzanti sembrava ormai imminente.

I risultati pesavano in maniera importante sull’operato del CT, così come alcune scelte discutibili nelle convocazioni e il rapporto con alcune delle big ormai deteriorato e chissà se mai recuperabile. Eppure, con il passare dei giorni, sembra essersi spento qualche riflettore sulla vicenda.

Il sostituto

Il nome di Julio Velasco era fra i più caldi come possibile sostituto di Mazzanti, ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. Si valuta una rosa di diversi nomi fra i quali anche quello dell’esperto allenatore sul quale pesa però la questione legata all’età.

Dubbi spazzati via da una recente dichiarazione di Gian Paolo Montali, oggi direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 e ieri ex ct dell’Italvolley maschile che, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio, ha dichiarato: “ci sono tanti bravi allenatori, Velasco è tornato ad allenare, credo che a 71 anni si può essere ancora dei grandissimi allenatori, quello che conta sono quei tre centimetri che passano sopra le sopracciglia, non sono i muscoli“.