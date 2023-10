Mondiali di karate, Perfetto da sogno! E’ in finale a Budapest: l’azzurra in lacrime | VIDEO

SportFair

Nella seconda giornata dei Campionati Mondiali a Budapest, spicca su tutti la fantastica prestazione di Erminia Perfetto che è andata a conquistarsi una splendida, e più che mai meritata, finale per l’oro nella categoria dei 50 kg di kumite.

Erminia ha regalato al palazzetto il suo solito karate spumeggiante e veloce, con incontri spesso al cardiopalma e pieni di punti. Ha iniziato con un 10-7 sulla messicana Salcido, un 9-1 sull’araba saudita Alrashed ed un 12-4 sull’egiziana Salama; poi, in finale di pool, ha vinto con la tedesca Shara Hubrich, in un match tiratissimo fino all’ultimo secondo e chiuso sul 2-2. In semifinale, per concludere la sua straordinaria giornata, Erminia ha battuto la cinese Ranran Li 7-5, volando così in finale per l’oro. Ad aspettarla ci sarà la kazaka Moldir Zhangbyrbay.

L’altra finale l’ha invece centrata Angelo Crescenzo nella categoria dei 60 kg, stavolta per il bronzo. Angelo ha fatto un grande percorso e si è arreso soltanto in semifinale di fronte al kazako Kaisar Alpysbay. Partito con un 8-0 sul turkmeno Atajanov, ha proseguito con un 9-1 sull’azero Guliyev e un 5-1 sull’iraniano Meskini. In finale di pool, infine, si è imposto sul belga Abdelmaki sul risultato di 2-0. Sabato combatterà contro lo slovacco Dominik Imrich per il terzo gradino del podio.

Gli azzurri eliminati

Sono stati invece eliminati Gianluca De Vivo nei 67 kg, Lorenzo Pietromarchi nei 75 kg, Veronica Brunori nei 55 kg e Alessandra Mangiacapra nei 61 kg.

Gianluca De Vivo ha vinto i primi tre incontri con il lituano Stankunas 8-0, il serbo Joksic 4-2 e l’ucraino Kopytko 2-1. Fermato in finale di pool dal montenegrino Nenad Dulovic 5-0, è stato ripescato e si è dunque giocato l’accesso alla finale per il bronzo con l’arabo saudita Fahad Alkhathami ma si è arreso sul 5-3.

Lorenzo Pietromarchi, invece, è stato fermato al terzo turno dall’ungherese Harspataki per 2-1, dopo aver vinto per 8-0 sul costaricano Herrera e sul senegalese Sene. Anche lui ripescato, ha ceduto il passo al francese Enzo Berthon ed è stato dunque eliminato.

Veronica Brunori è stata fermata al secondo turno di gara dalla lettone Marija Muiizniece, la quale ha poi incontrato sul suo cammino Anzhelika Terliuga e, perdendo, ha di fatto eliminato l’azzurra. Nel primo aveva battuto la tedesca Gizem Bugur per senshu.

Alessandra Mangiacapra ha invece perso al terzo turno contro l’algerina Chaima Midi, dopo le vittorie sulla finlandese Koponen per 4-0 e la montenegrina Rajovic per 10-0.

