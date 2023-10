Embiid, bomba sulle Olimpiadi 2024: ecco la scelta tra Francia e USA!

SportFair

Francia o Team USA? Joel Embiid chiamato a scegliere. Non una scelta qualsiasi per un giocatore che non è “uno qualsiasi”. Parliamo di uno dei centri più forti al mondo, in grado di dominare in NBA e conquistarsi il titolo di MVP della regular season. Camerunese di origine, legato alla Francia, ma la carriera è a stelle e strisce, legata a doppio filo ai Philadelphia 76ers.

Con le Olimpiadi 2024, da giocare a Parigi, la scelta era di quelle in grado di spostare gli equilibri: da una parte la Francia, nazione ospitante, con Wembanyama e Gobert pronti a trovare un fit adatto alla nuova stella in arrivo; dall’altra il Team USA che, dopo la debacle ai mondiali, giocherà solo e soltanto per l’oro.

La scelta

Joel Embiid ha deciso: alle Olimpiadi 2024 vestirà la maglia degli Stati Uniti. Una scelta, tutto somatto, sorprendente, quantomeno per una certa dose di speranza espressa, nei giorni scorsi, dai vertici della federazione transalpina. Il fascino del Team USA ha colpito ancora. La prospettiva del team che LeBron James sembra voler mettere in piedi per l’ultima corsa all’oro della sua carriera, con Kevin Durant e Steph Curry che hanno già detto di sì, farà gola a molti. Joel Embiid ha già prenotato il suo posto.