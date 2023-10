Due squadre di Serie A minacciano di non scendere in campo: rischio penalizzazione!

SportFair

Il nuovo format della Supercoppa Italiana continua a scatenare motivi di discussione. Il programma prevede la presenza di quattro squadre: il Napoli (campione d’Italia), Inter (vincitrice dell’ultima Coppa Italia), Lazio (seconda classificata in A) e Fiorentina (finalista in Coppa Italia). Le date sono state riviste, da inizio gennaio le partite sono state posticipate a fine gennaio e anche due giornate del campionato di Serie A sono slittate.

Inter e Lazio hanno già prenotato l’aereo diretto a Riad, Napoli e Fiorentina hanno fatto sapere di essere pronte a non partire, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Il motivo? Il calendario fitto di impegni e alla situazione in Israele.

Cosa rischiano

Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto di giocare in Italia, ma la proposta è stata subito bocciata per questioni organizzative e soprattutto per contratti già firmati. Fiorentina e Napoli sarebbero sostituite da Milan e Atalanta, nella classifica subito dopo Inter e Lazio.

Potrebbe trattarsi solo di una provocazione, anche perché i rischi non sono da sottovalutare: in caso di ‘boicottaggio’ della competizione il regolamento prevede anche una penalizzazione in classifica.