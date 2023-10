Haaland e compagni criticati: l’outfit pre-match fa discutere | VIDEO

SportFair

Splendida serata, quella di ieri, per il Manchester City. La squadra di Guardiola ha conquistato una bella vittoria contro lo Young Boys per 3-1, ma sui social è stata aspramente criticata per un aspetto… glamour.

L’outfit pre-match del City non è infatti piaciuto a moltissimi: i campioni in carica di Champions League sono scesi dal pullman con tutto l’aspetto di una squadra universitaria americana degli anni 50′. Cardigan blu scuro con nomi e numeri sul retro e “Manchester City” sulle fasce intorno alle maniche, di sotto delle camicie bianche e jeans in denim chiaro. Guardiola indossava uno dei suoi classici outfit: dolcevita e blazer.

C’è chi ha definito questo look inaccettabile, chi invece lo ha apprezzato. L’ex difensore del City Joleon Lescott ha affermato: “è discutibile, soprattutto quando non sta bene a Jack Grealish“.

Il City ha un accordo di moda con l’etichetta Dsquared2, che forse questa volta non ha proprio azzeccato il look perfetto.

Manchester City’s outfit before the game tho 😮‍💨pic.twitter.com/cBiOXjGZnH — Christian.xo (@niiodartey_) October 25, 2023