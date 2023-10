Diritti tv, cos’è il “try and buy”: 5 partite di Serie A in chiaro su DAZN

SportFair

DAZN è pronta ad introdurre una novità importante sul fronte dei diritti tv per le prossime stagioni. Come già comunicato Sky e DAZN trasmetteranno le partite anche dal 2024 al 2029. L’ultimo aggiornamento riguarda il “Try and buy” con la possibilità di trasmettere gratuitamente e in chiaro 5 partite a stagione.

La visione in chiaro delle partite sarà possibile soltanto dal prossimo agosto: nel dettaglio DAZN avrà l’opportunità di attrarre i nuovi utenti mostrando un massimo di 5 partite senza richiedere la sottoscrizione di un abbonamento.

Come confermato dall’Ad di Lega, Luigi De Siervo: “Dazn per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, avrà la possibilità di trasmettere, free-to-air e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione”.