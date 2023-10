Diritti TV Serie A, è ufficiale: ecco dove si vedranno le partite fino al 2029

SportFair

Fumata bianca, finalmente. Dopo diversi incontri non andati a buon fine, arriva l’ok definitivo per l’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A dal 2024 al 2029.

Ad aggiudicarsi il pacchetto sono stati Dazn e Sky, gli stessi broadcaster che già detenevano i diritti. La votazione si è conclusa con 17 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari. Bocciata l’idea di un canale della Lega Serie A che aveva preso piede da diverso tempo, sostenuta dalla fazione capitanata da Aurelio De Laurentiis. La cifra spesa si aggira intorno ai 900 milioni.

La formula

Le modalità di con-divisione del palinsesto restano identiche a quelle attualmente in vigore. Ogni weekend Dazn trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato, mentre gli abbonati di Sky potranno vederne 3 (sabato sera, domenica a pranzo, domenica pomeriggio). Ogni 3-4 turni Sky potrà trasmettere una partita di maggior interesse.