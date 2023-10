Davide Mazzanti è stato esonerato: novità sulla panchina dell’ItalVolley femminile

SportFair

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane, si aspettava solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore: Davide Mazzanti è stato esonerato. Cambia la guida in panchina dell’Italia femminile di Pallavolo dopo le recenti debacle fra Europei e pre-olimpico. Qualificazione in bilico (servirà passare per la Nations League) e rapporti ai minimi storici con diverse big (Egonu, Chirichella, De Gennaro) hanno segnato il futuro di Mazzanti in carica dal 2017.

Adesso si attende una novità sulla panchina azzurra, un cambio di rotta. Il nome in pole come nuovo CT dell’ItalVolley femminile è quello di Julio Velasco.

Il comunicato della Federazione

“La Federazione Italiana Pallavolo e il CT Davide Mazzanti comunicano di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. Dopo l’incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme.

In un clima di commozione generale tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato ieri con grande attenzione e partecipazione l’intervento appassionato di Mazzanti, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l’ultima stagione. Al termine della relazione il CF ha tributato a Mazzanti un sincero e caloroso applauso.

L’avventura sulla panchina azzurra del tecnico marchigiano, in carica dal 2017 al 2023, è coincisa con uno dei periodi più vincenti della nazionale femminile. Sotto la sua guida le azzurre, infatti, hanno conquistato: 1 Oro ai Campionati Europei 2021, 1 Oro alla Volleyball Nations League 2022, 1 Argento al Campionato del Mondo 2018, 1 Argento al World Grand Prix 2017, 1 Bronzo al Campionato del Mondo 2022 e 1 Bronzo all’Europeo 2019.

Al termine di questo percorso comune, il presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale ci tengono a sottolineare, nei confronti di Davide, la stima e l’apprezzamento per le sue qualità umane e tecniche, ringraziandolo per l’eccellente lavoro svolto e al tempo stesso augurandogli le migliori fortune per il suo futuro professionale“.