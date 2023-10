“Dalle borse alle arance”, boom di commenti sui social di Juliette, fidanzata di Tonali

SportFair

Sandro Tonali è al centro della bufera poichè coinvolto nello scandalo scommesse. L’ex calciatore del Milan, adesso al Newcastle, si è autodenunciato, sperando in una riduzione della pena, come accaduto per il collega Fagioli, e avrebbe ammesso dia ver scommesso anche sui rossoneri.

Tonali si trova in una situazione difficile e ha già iniziato un percorso di cure per uscire dal tunnel della ludopatia. Il calciatore del Newcastle è supportato dai suoi cari, tra cui anche la fidanzata Juliette Pastore, sui cui profili social sono spuntati negli ultimi giorni tanti messaggi legati proprio alle scommesse illecite del fidanzato.

I commenti sui social di Giulia Pastore

Sotto i post di Juliette Pastore spunta qualche commento di vicinanza e affetto dopo lo scandalo scommesse, ma sono in tanti che invece preferiscono attaccare e criticare. C’è chi usa l’ironia, chi invece va dritto al sodo senza mezzi termini. “Tonali ha scommesso su di te, che dolce”, “Da Newcastle a Rebibbia, il passo è breve”, “Portaci portaci portaci alla Snai o Julliette portaci alla Snai”, “Scommettiamo che vi lasciate”, “Da Juliette a bollette è un attimo”, “Dalle borse alle arance Julie’“, sono questi alcuni dei commenti sui post di Juliette,

Chi è Giulia Pastore

Giulia Pastore, fidanzata di Sandro Tonali, sui social si chiama Juliette ed è una creator digitale. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando Tonali giocava nel Brescia, in Serie B.

Giulia, 23 anni, è una modella che lavora spesso con importanti brand come Intimissimi e Dodo Jewels, ma è anche un’imprenditrice: ha infatti creato una sua etichetta di abbigliamento, Juliette.24. Giulia personalizza col suo stile abiti vintage, dandogli una seconda vita.