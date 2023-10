Abbraccia una ragazza disabile: Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate | VIDEO

SportFair

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più amati, conosciuti e seguiti al mondo. La sua nuova avventura all’Al Nassr, però, gli sta creando qualche problema di troppo.

Alla vigilia della sfida contro il Persepolis, Cristiano Ronaldo ha incontrato una famosa artista iraniana, Fatemeh Hamami, con una paralisi corporea all’85%. Il calciatore portoghese, che ha ricevuto un dipinto dell’artista, che nonostante la paralisi realizza delle vere opere d’arte, e ha ricambiato con un abbraccio e un bacio sulla fronte.

Gesti affettuosi non accettati in quelle zone: secondo il codice penale iraniano, infatti, potrebbe essere punibile. A raccontarlo è stato il TgLA7: secondo la dura legislazione del paese mediorientale, questo atto sarebbe equiparato all’adulterio. Dato che non sono sposati, la legge non consente gesti così affettuosi e potrebbe portare in tribunale i responsabili. È il Corano a imporre la punizione di 100 frustate, anche se la pena potrebbe essere condonata se il giudice non ritenesse punibili gli atti o se i protagonisti si pentissero.

