Corona, la fonte svela: “la mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro…” | VIDEO

E’ altissima l’attesa per l’appuntamento su Rai 3, subito dopo la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra: iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla verità di Fabrizio Corona sullo scandalo scommesse nel calcio.

Un argomento caldo è quello di Nicolò Zaniolo, il calciatore dell’Aston Villa continua a negare il coinvolgimento nelle partite di calcio. L’ex ‘Re dei Paparazzi’, tramite i suoi canali ufficiali, ha fornito alcune anticipazioni. Il riferimento della fonte è proprio all’ex Roma.

“Vai da Nicolò, dici “Bello mio io sono nella m…a”. Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi”.