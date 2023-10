Coppa del Mondo, Thomas Ceccon e Benedetta Pilato in trionfo: è bis alla Duna Arena!

SportFair

Benedetta Pilato e Thomas Ceccon sono tra gli attori principali delle finali della terza ed ultima giornata della World Cup alla Duna Arena di Budapest. Entra sul blocco preceduto dalla corona di Re dei 100 dorso e da padrone della specialità chiude venti giorni vissuti sempre con il piede sull’acceleratore.

Thomas Ceccon vince al termine di una finale a dir poco dominata, per il settimo successo in tre tappe: Berlino 100 e 200 dorso e 100 stile libero; Atene 100 dorso e 100 stile libero, con secondo posto nei 200 dorso; e Budapest 100 stile libero e 100 dorso e secondo nei 200 dorso. Il 22enne di Schio, primatista del mondo (51″60), campione europeo e vice mondiale – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, preparato da Alberto Burlina – nuota in 52″58, unico a scendere sotto i 53″ al pomeriggio, con un passaggio in 25″72 e un ritorno a tutta in 26″86. Concorrenza demolita: secondo è il greco Apostolos Christou in 53″77 e terzo il ceco Mirsolav Knedla in 53″78.

Vittoria nei 50 rana per Benedetta Pilato con il tempo di 30″04, seconda McSharry con il tempo di 30″41 e terzo posto per la bielorussa Zmushka con 30″53.