Coppa Davis, i pre-convocati dell’Italia per le Finals: assenza pesantissima

A un mese esatto dalla sfida contro l’Olanda, prevista per il 23 novembre, l’Italia ha diramato la lista dei pre-convocati per le Finals di Coppa Davis a Malaga. Il capitano Volandri ha fatto due esclusioni eccellenti: confermata l’assenza di Fabio Fognini, ‘giustificata’ dai risultati ottenuti dall’azzurro dell’ultimo periodo, scelta rivelatasi già polemica nella fase a gironi; out anche uno dei top player azzurri, Matteo Berrettini, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia che lo tiene fermo ormai da diverse settimane (proverà a recuperare).

Torna in azzurro, dopo il forfait di Bologna, l’altro big del tennis tricolore, Jannik Sinner. Insieme a lui convocati anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Anche l’Olanda, avversaria dell’Italia ai quarti, ha diramato la lista dei convocati: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koohlof e Gijs Brouwer