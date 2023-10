Come sta Fedez? Torna a casa e pubblica una FOTO da brividi

SportFair

Arrivano notizie importanti sulle condizioni di Fedez, ricoverato negli ultimi giorni a causa di emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale. Il 33enne è da poco uscito dall’ospedale Fatebenefratelli, dove sono arrivati prima il padre Franco Lucia e poi, poco dopo le 14, la moglie Chiara Ferragni.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, sono le dichiarazioni di Fedez all’uscita dall’ospedale.

“Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie”, ha aggiunto la moglie Chiara Ferragni. “Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicino”, ha detto Fedez prima di salire con lei su un minivan.

Poi lo stesso Fedez ha pubblicato una FOTO da brividi dopo il ritorno a casa: “finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”. Nella foto le mani che si toccano di Fedez, la moglie, i figli e la zampa del cane.