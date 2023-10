Come sta Fedez? Le prime parole sui social di Chiara Ferragni

SportFair

Sono giorni di apprensione per la famiglia di Fedez e tutti i suoi fan. Il rapper era stato ricoverato giovedì scorso a causa di due ulcere, per le quali sono servite due trasfusioni di sangue ed è tornato in ospedale pochi giorni fa per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera.

Fedez sembrerebbe stabile ed in via di ripresa, ma ancora non ci sono notizie sulle sue dimissioni. Intanto i parenti del rapper vengono quotidianamente avvistati fuori dalla clinica, ma preferiscono non parlare con i giornalisti.

Chiara Ferragni, che era tornata d’urgenza da Parigi dopo il primo ricovero, ha preferito non rispondere alle domande dei media, ma ieri sera ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan.

Il messaggio di Chiara Ferragni

“Vi leggo e vi sono grata“, ha scritto su X la regina dei social, accompagnando il suo messaggio con le emoticon di cuori e di mani giunte in preghiera. L’influencer e imprenditrice si riferisce ovviamente ai tanti messaggi di vicinanza che sta ricevendo ogni giorno in questo momento difficile per la sua famiglia. Su Instagram, invece, tutto tace.