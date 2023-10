Ciclismo, Peter Sagan annuncia il ritiro: “è il momento di voltare pagina” | FOTO

SportFair

Adesso è ufficiale: Peter Sagan ha confermato l’addio al ciclismo dopo aver concluso la stagione col Tour de Vendée. Lo slovacco ha deciso di mandare un messaggio a tutti i fan pubblicando sui social una foto bellissima: un bambino che osserva uno schermo con tutte le vittorie conquistate in questi anni.

Poi un lungo messaggio: “poteva, il ragazzino che ero, anche solo immaginare tutto ciò che lo aspettava? Grazie. Sono grato per questa carriera. Grazie alle mie squadre, ai miei compagni, ai miei amici, allo staff, a chi mi è stato vicino nei momenti positivi e negativi. Grazie a tutti voi, ai miei fan, a coloro che mi hanno supportato e che mi hanno dato sostegno in tutti questi anni. È giunto il momento per me di voltare pagina, cambiare capitolo, ma l’avventura non finisce mai”.

Il campione slovacco si ritira dopo essere stato tre volte campione del mondo e sette volte vincitore della maglia verde al Tour de France. Sagan però non lascia la bici, perché ha annunciato che passerà alla mountain bike con l’obiettivo dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Lo slovacco ha conquistato 121 vittorie in 15 stagioni da professionista, tra cui spiccano i tre Mondiali di fila (unico nella storia, tra il 2015 e il 2017), un Giro delle Fiandre (2016), una Parigi-Roubaix (2018), tre Gand-Wevelgem, un titolo europeo.

