Cicciobello Osimhen, il bambolotto del Napoli: costo e quando sarà disponibile

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, relative al video-parodia pubblicato e poi cancellato dall’account TikTok del Napoli in cui veniva preso in giro Osimhen, tra l’attaccante nigeriano e la società sembra essere tornato il sereno. Quale momento migliore, quindi, per lanciare un gadget relativo all’attaccante? Un gadget… clamoroso.

Cicciobello Osimhen

Il Napoli è pronto a mettere sul mercato Cicciobello Osimhen. L’iconico bambolotto prodotto da “Giochi Preziosi” avrà la sua versione “Bomber”. Il giocattolo riprodurrà fedelmente l’immagine del bomber: capelli biondi e ricci, maschera sul viso e ovviamente la maglia del Napoli con la scritta “bomber”. Il nuovo Cicciobello sarà disponibile a partire dall’ottobre 2023 e avrà un costo di 70 euro.