Chi è Rebecca Loos? La donna che è quasi costata il divorzio a Beckham e Victoria 

La docu-serie Netflix “Beckham” sta avendo un grande successo sulla piattaforma di streaming. Le 4 puntate delle quali è composta raccontano il mito di David e Victoria Beckham, la coppia più glamour del calcio inglese, da sempre sotto i riflettori e al centro di gossip più o meno confermati. La docu-serie ripercorre la loro storia, i dietro le quinte, i momenti belli e anche quelli brutti.

Uno in particolare è tornato prepotentemente in auge: il presunto tradimento di David con l’assistente Rebecca Loos. La donna, scomparsa dai radar da qualche tempo, è tornata sotto i riflettori ricevendo parecchio hating sui social.

“Il momento peggiore del nostro matrimonio”

La storia risale al 2003. David Beckham lascia il Manchester United per il Real Madrid, Victoria resta in Inghilterra con i figli, mentre al fianco del centrocampista è presente Rebecca Loos, la bella assistente che ha confessato di aver avuto una relazione extraconiugale con il calciatore.

“È stato il momento peggiore del nostro matrimonio. Il mondo ci attaccava e noi eravamo l’uno contro l’altro. Fino a Madrid eravamo insieme, poi non abbiamo sentito il sostegno dell’altro. Non riesco a descrivere l’effetto che ha avuto su di noi. Non sono mai stata così infelice in vita mia“, ha confessato Victoria Beckham nella docu-serie.

“Non so come abbiamo superato tutto questo, in tutta onestà. Victoria è tutto per me, vederla ferita è stato incredibilmente difficile – ha ribadito David – ma siamo combattenti e in quel momento dovevamo lottare l’uno per l’altro, dovevamo lottare per la nostra famiglia. E valeva la pena lottare per quello che avevamo“.

Chi è Rebecca Loos?

Classe 1977, figlia di un diplomatico danese, Rebecca Loos ha avuto un passato da modella e si è fatta subito distinguere per la sua avvenenza. La sua presenza al fianco di Beckham, in qualità di assistente personale, non è mai passata inosservata e ha spesso accentuato l’assenza di Victoria.

Intervistata da “News of the World” nel 2003, l’allora 26enne aveva raccontato di aver avuto una relazione con David Beckham per circa 4 mesi, fino al suo improvviso licenziamento avvenuto a ridosso dell’arrivo in pianta stabile a Madrid di Victoria. Relazione mai confermata dal calciatore.

“Victoria non c’era mai, lui era solo. Abbiamo passato dei momenti speciali insieme e l’ho reso felice – dichiarò la Loos – sapevo che la notizia sarebbe venuta fuori comunque, quindi quando il giornale mi ha detto che sapevano già tutto ho deciso che sarebbe stato meglio raccontare la mia versione dei fatti“.

Rebecca Loos sfruttò la popolarità iniziale apparendo sui giornali, posando per Playoby e diversi altri servizi fotografici, partecipando a reality show ma venne etichettata come la ‘villain’ della storia, la sfasciafamiglie, l’amante.

Rebecca Loos oggi

Oggi vive con il marito e i figli in un paesino di montagna in Norvegia, lontana da occhi indiscreti e dalle malelingue. È un’assistente medico part-time, si dedica allo yoga e alla vita in montagna. Sui social vanta oltre 31.000 fan e all’uscita della serie ha ricevuto parecchi commenti di odio ai quali ha preferito soprassedere con ironia. Quella parte della sua vita è chiusa anche se forse non lo sarà mai per sempre.