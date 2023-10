Caso scommesse, Corona fa i nomi di due big: trema il calcio italiano | FOTO

SportFair

Una vicenda che rischia di scuotere il mondo del calcio in maniera importante. Dopo l’indagine aperta su Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, che ha ammesso di aver scommesso sul calcio attraverso piattaforme online illegali, altri due calciatori potrebbero venire coinvolti in indagini di natura simile.

A svelare i loro nomi è stato Fabrizio Corona che, già lo scorso agosto, aveva insinuato dei dubbi sulla possibile dipendenza di Fagioli dal gioco d’azzardo e su un forte debito che il giocatore aveva a causa della sua ludopatia.

Gli altri due nomi

Alle 16:00 di quest’oggi, come promesso, Fabrizio Corona ha rivelato i nomi degli altri due calciatori attraverso il suo sito ‘Dillingernews’: i calciatori in questione sarebbero Sandro Tonali, ex Milan, e Nicolò Zaniolo, ex Roma. Le accuse a loro carico sono, ovviamente, tutte da dimostrare. Intanto, Corona si è recato in questura per essere ascoltato come persona informata sui fatti.