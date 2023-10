Caso scommesse, coinvolto un calciatore della Nazionale? Annuncio shock di Corona

SportFair

Il caso legato alle scommesse su piattaforme illegali da parte di calciatori italiani rischia di allargarsi. Nella mattinata odierna si è avuta notizia dell’indagine a carico di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus. Sul conto del calciatore, già da qualche mese, Fabrizio Corona aveva insinuato una tendenza alla ludopatia e un forte debito dovuto al gioco d’azzardo che potrebbero essere confermati dai fatti recenti.

E non è finita qui. Il “Re dei paparazzi” è pronto a rivelare il nome di un altro calciatore coinvolto nella vicenda, ben più famoso di Fagioli e nel giro della Nazionale Italiana.

“Coinvolto un giocatore della Nazionale”

“Domani secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse“, ha dichiarato Corona sui social aggiungendo, in un’intervista a TvPlay: “Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, a partire da domani, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina“.