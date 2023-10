Caso scommesse, Barella in contropiede: “pagliacci”, parole durissime

SportFair

Maurizio Petra, fonte di Fabrizio Corona in merito al caso scommesse, è stato intervistato da “La Verità” e ha rivelato il coinvolgimento di altri 3 calciatori nella vicenda. Fra di essi è presente anche Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter.

Le parole di Barella

Nicolò Barella, attraverso le sue storie Instagram, ha commentato la vicenda respingendo ogni accusa di coinvolgimento: “da un giornale che si chiama ‘La Verità’ ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci“, per poi aggiungere: “sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo, da oggi, passerò per vie legali“.

La moglie di Barella, Federica Schievenin, ha ricondiviso le storie del calciatore aggiungendo: “adesso almeno scrivete qualcosa di vero… AVVOLTOI“.