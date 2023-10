Caputo, gol e dedica alla figlia: il messaggio del tifoso della Fiorentina scalda il cuore

SportFair

Nello scorso turno di Serie A, Ciccio Caputo ha segnato un gol decisivo nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. L’attaccante azzurro, nel post gara, ha voluto dedicare il gol alla figlia Sofia che, nelle scorse settimane, è stata ricoverata in ospedale per 50 giorni.

Nel post gara il bomber dell’Empoli è stato raggiunto da tanti messaggi di affetto, uno dei quali lo ha particolarmente colpito.

Le scuse del tifoso della Fiorentina

Un tifoso della Fiorentina ha scritto all’attaccante dell’Empoli per scusarsi. “Ne ho ricevuti tanti, da amici e parenti che ringrazio perché mi hanno aiutato. – ha dichiarato Caputo al sito di Gianluca Di Marzio – Ma ne ho letto uno su Instagram di un tifoso della Fiorentina che diceva: ‘Ciccio, ti ho insultato dopo il gol fino alla fine della partita, te ne ho dette di tutte, ma dopo ho visto l’intervista e la persona che sei, mi sento veramente una merda. Scusami, sarò un tuo fan da ora in poi’. Da tifoso non ha nessuna colpa vista la rivalità e non sapendo che cosa avessi vissuto. Questo mi ha colpito davvero“.