BJK Cup, Sara Errani fa chiarezza: “ecco perchè non sono stata convocata”

Il prossimo 8 novembre prenderà il via la fase finale della Billie Jean King Cup, la competizione femminile a squadre di tennis per Nazionali. Il capitano azzurro, Tathiana Garbin, ha comunicato la lista delle convocate per le sfide a Francia e Germania: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Out Camila Giorgi per un problema al piede e anche Sara Errani.

Il motivo dell’assenza di Sara Errani

Sull’assenza della tennista romagnola si è creata qualche polemica. È circolata la voce che l’ex numero 5 al mondo avesse chiuso le porte alla Nazionale. La stessa Sara Errani è intervenuta per fare chiarezza spiegando che la sua assenza è dovuta a una scelta tecnica del capitano: “ciao a tutti, vorrei solo far chiarezza sul fatto che io non ho mai detto né comunicato a nessuno di non voler più giocare la BJK Cup e di non essere più disponibile. Questa è solo una decisione della capitana, che ovviamente rispetto, anche se a malincuore. Sento e sentirò sempre la maglia azzurra come una seconda pelle. In bocca al lupo per le ragazze per questa Billie Jean King Cup. Sempre forza Italia!“.