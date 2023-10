Legami con i Fratelli Musulmani, la Francia attacca Benzema

SportFair

Problemi per Karim Benzema, attaccato dalla sua Francia. Il calciatore francese, adesso in Arabia Saudita, era finito nella bufera qualche giorno fa a seguito di un suo messaggio sui social network sul conflitto tra Hamas e Israele. “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano donne e bambini“, aveva scritto.

Ora il governo del suo Paese lo accusa di avere legami con un’organizzazione terroristica. Gérald Darmanin, ministro degli Interni, ha sorpreso assicurando che Benzema “ha notori legami con i Fratelli Musulmani”, un’organizzazione islamica transnazionale considerata terroristica in Francia, ha detto in un’intervista a CNews .

I Fratelli Musulmani, uno dei gruppi più influenti nel mondo arabo, sono considerati un’organizzazione terroristica da numerosi paesi (tra gli altri, Stati Uniti, Egitto e Russia). Il suo obiettivo principale è estendere le leggi e i principi islamici contenuti nel Corano e nella Sunna a tutti gli ambiti della vita: personali, sociali, economici, culturali o sociali, in modo graduale e pacifico, anche se vi sono state delle modifiche nel corso degli anni.