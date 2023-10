Benzema non ci sta! Legami col terrorismo? La reazione del calciatore francese

“Questo è falso! Karim Benzema non ha mai avuto il minimo rapporto con questa organizzazione“, ha spiegato l’avvocato del Pallone d’Oro 2022 a Le Parisien. “Stiamo valutando un’azione legale contro questo ministro, ad esempio, ai sensi della legge sulla manipolazione dell’informazione tanto cara al nostro governo… e la diffamazione o addirittura l’insulto pubblico, perché questo legame inesistente con i Fratelli Musulmani, che come lui è ben noto, è evidentemente presentato come dispregiativo. È inaccettabile che coloro che governano credano di poter fare qualsiasi cosa per comodità“, ha dichiarato.

Benzema sta valutando anche la possibilità di sporgere denuncia contro Valérié Boyer, senatore repubblicano della Repubblica francese, che mercoledì ha invitato Darmanin a ritirare la nazionalità francese del giocatore e a togliergli il Pallone d’Oro vinto lo scorso anno.

L’avvocato di Benzema ha finalmente spiegato a Le Parisien le ragioni per cui sporgerà denuncia contro Nadine Morano e Frank Tapiro. “Pregare il 15 ottobre per le popolazioni civili sotto le bombe che non risparmiano né donne né bambini non è, evidentemente, né propaganda a favore di Hamas, né complicità con il terrorismo, né atti di collaborazione. Voglio credere che questa sia una compassione naturale per quelli che molti oggi chiamano crimini di guerra commessi a Gaza, ma ciò non toglie nulla all’orrore degli atti terroristici del 7 ottobre, di cui non si può discutere. Usando questi termini scandalosi nei suoi confronti, Nadine Morano e Frank Tapiro hanno inferto un colpo profondo e insopportabile al suo onore“, ha detto.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’agente del calciatore francese: “che uno stupido come Damien Rieu o un parlamentare limitato come Valérie Boyer e altri vogliano creare scalpore alle spalle di Benzema è una cosa, ma che un ministro come Gérald Darmanin faccia accuse estremamente gravi senza prove lo merita, che il signor Emmanuel Macron se lo merita, dite addio“, ha pubblicato sulle sue reti l’agente del calciatore francese, Karim Djaziri.