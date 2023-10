Basket, Samuel Dilas è morto: fatale un malore improvviso

SportFair

Mondo del basket sotto shock: è morto Samuel Dilas. La situazione, già gravissima, è precipitata nelle ultime ore. Il giocatore della Virtus Lumezzane ha accusato un malore improvviso e nella serata di venerdì le condizioni hanno avuto un improvviso peggioramento.

Era un un giocatore molto promettente, nel ruolo di ala-centro. Dopo il debutto in A2, si è trasferito in Serie B con la Virtus Lumezzane. Il club aveva chiesto il rinvio della partita in programma oggi a Padova.

Poi l’annuncio della squadra: “la Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”.