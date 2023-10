Paura nel basket, malore improvviso per Samuel Dilas: è in coma per una trombosi

SportFair

Sono ore di grande apprensione nel mondo del basket: Samuel Dilas, talentuoso 24enne della Virtus Lumezzane, è attualmente ricoverato in Ospedale a Brescia. Il giocatore ha accusato un malore improvviso e nella serata di venerdì le condizioni hanno avuto un improvviso peggioramento.

Dilas si trovata a casa, a Lumezzane, ed è stato portato al pronto soccorso e successivamente operato d’urgenza. Secondo quanto riportato da verie fonti le condizioni del cestista sarebbero critiche a causa di una trombosi. Samuel Dilas è attualmente in coma e in pericolo di vita.

Si tratta di un giocatore molto promettente, nel ruolo di ala-centro. Dopo il debutto in A2, si è trasferito in Serie B con la Virtus Lumezzane. Il club ha chiesto il rinvio della partita in programma oggi a Padova e la richiesta è stata accettata.