Barcellona, il 17enne Guiu in gol dopo 32 secondi: la famiglia in lacrime | VIDEO

Un esordio da sogno e un futuro che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Tutte le prime pagine sportive sono per Marc Guiu, attaccante spagnolo del Barcellona subito decisivo in Liga spagnola. E’ entrato nella storia durante la sfida contro l’Athletic Bilbao: è entrato al 35′ st al posto di Fermin, altro prodotto del vivaio, e appena 32 secondi dopo l’ingresso in campo ha realizzato la rete dell’1-0, poi risultato finale.

Poco dopo la marcatura, il ragazzo si è fatto ammonire per un’entrata dura nei confronti di un avversario. Grazie al successo contro l’Athletic, il Barcellona è terzo in classifica con 24 punti, dietro a Girona e Real Madrid che ne hanno 25. Ed è già altissima l’attesa per la sfida di sabato prossimo nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid in una sfida che non ha bisogno di presentazioni.

Chi è Marc Guiu

Marc Guiu Paz è un calciatore spagnolo classe 2006, attaccante del Barcellona. E’ una prima punta forte fisicamente e con ottime capacità anche nel gioco aereo. Si è dimostrato un calciatore in grado di fare reparto da solo e ‘dialogare’ bene con i compagni di reparto.

E’ un prodotto del vivaio del Barcellona e si è messo in mostra in tutta la trafila con la maglia blaugrana: dall’Under 16 al Barcellona B e adesso anche in prima squadra. Adesso il gol storico contro il Bilbao, confermato anche dalla reazione della famiglia: i genitori sono scoppiati a piangere.

