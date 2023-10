“Avrei dovuto buttarlo fuori”, Bagnaia furioso in Indonesia: cos’è successo

SportFair

La Sprint Race del sabato mattina del GP dell’Indonesia ha regalato subito un verdetto importante: Jorge Martin, vincendo la gara veloce, ha scavalcato Pecco Bagnaia prendendosi il primo posto nella classifica piloti. Lo spagnolo, partito dalla 6ª casella in griglia, è andato forte, ma Pecco Bagnaia non è riuscito minimamente a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Il pilota Ducati, partito dalla 13ª posizione dopo aver mancato l’accesso al Q2 nelle qualifiche, è riuscito a rimontare solo fino all’8ª posizione. Al termine della gara, Bagnaia è apparso piuttosto arrabbiato ai microfoni di Sky Sport: “come mi sento? Mi girano i coglioni. Oggi era tosta, sapevamo che la Sprint Race sarebbe stata dura partendo dietro, ma non riesco a spingere nei primi giri e la moto è molto nervosa. Purtroppo a volte queste cose possono succedere.

Quando avevo strada libera mi sentivo forte, mentre con Enea ho fatto un po’ di elastico. L’unico modo per passare il mio compagno era di buttarlo fuori, ma non fa parte del mio modo di intendere le corse“.

“Come mi sento? Mi girano i cogl***i – dice senza giri di parole ai microfoni di Sky -. Oggi era tosta, sapevamo che la Sprint Race sarebbe stata dura partendo dietro, ma non riesco a spingere nei primi giri e la moto è molto nervosa. Purtroppo a volte queste cose possono succedere”.

“Quando avevo strada libera mi sentivo forte, mentre con Enea ho fatto un po’ di elastico – spiega Pecco -. L’unico modo per passare il mio compagno era di buttarlo fuori, ma non fa parte del mio modo di intendere le corse”.