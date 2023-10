Attentato Bruxelles, sparatoria in una caffetteria: “neutralizzato” l’attentatore

SportFair

Arrivano notizie positive da Bruxelles, dove ieri sera un uomo tunisino ha sparato e ucciso due tifosi svedesi a pochi minuti dalla sfida tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni di Euro 2024.

Il presunto autore dell’attentato è stato “neutralizzato” questa mattina dalla polizia in una caffetteria nel quartiere di Schaarbeek, secondo quando riportato dai media belgi. Secondo quanto riferito dal ministro degli Interni belga, Annelies Verlinden, non è confermato che il presunto assassino sia morto in seguito alla sparatoria con la polizia, anche se è stato colpito al petto.

Le autorità hanno ricevuto una segnalazione secondo la quale Abdeslam Lassoued si trovava in una caffetteria. All’arrivo della polizia sul posto si è verificata una sparatoria ed il sospettato è stato olpito al petto. Sul posto le autorità hanno trovato anche l’arma automatica utilizzata nell’attacco di ieri sera.

Attualmente si stanno analizzando le impronte digitali del sospettato per determinarne l’identità. Secondo i media belgi, l’uomo è morto nella mattinata odierna, in ospedale, in seguito alle ferite riportate. Secondo il sindaco di Bruxelles, Cécile Jodogne, non ci sono stati altri feriti nel luogo della sparatoria.