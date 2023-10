ATP Vienna, Sinner ai quarti: suo il derby contro Sonego

SportFair

Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Vienna. Il tennista di San Candido, numero 4 al mondo e già qualificato per le ATP Finals di fine stagione, ha superato Lorenzo Sonego (numero 52 ATP) nel derby tutto italiano degli ottavi di finale. Sinner si è imposto in 1 ora e 34 minuti di gioco vincendo in due set con il punteggio di 2-6 / 4-6.

Nel primo set SInner ha preso il largo con il break del terzo game, Sonego ha evitato di subire il secondo break al quinto gioco, disinnescando 2 palle break, ma non è riuscito a ripetersi sul 2-5. Il turno di battuta successivo ha regalato due set point a Sinner, abile nel chiudere 2-6 alla seconda chance utile.

Secondo set combattuto. Sul 3-3 Sinner capitalizza la terza palla break utile per portarsi in vantaggio, il secondo match point vale il 4-6 finale.