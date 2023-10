ATP Vienna, parte il coro contro la Juventus: la reazione di Sinner e Sonego | VIDEO

SportFair

Il match più atteso del programma di ieri dell’ATP di Vienna è stato, senza dubbio, il derby tutto italiano fra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. La vittoria è andata al tennista altoatesino che si è imposto sul connazionale in due set. Al termine della gara i due si sono anche salutati in maniera sportiva.

A far discutere, invece, è stato un altro episodio accaduto durante il match, di natura… musicale.

Parte il coro anti-Juve

Una vera e propria gaffe del dj. Derby italiano: perchè, dunque, non mettere una canzone famosa anche fuori dai confini tricolori? Vada per “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri. Ma in una versione un po’ diversa… quella del coro contro la Juventus. “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino“, si sente distintamente allo stadio. Sinner e Sonego sono rimasti concentrati durante la pausa, ma il video ha fatto il giro del web.

A Vienna, durante un cambio campo della partita tra Sinner e Sonego, il DJ ha fatto partire ‘Sarà Perché Ti Amo’ in una versione un po’ particolare. 😅 E quella versione è… questa. 👇 “E chi non salta è un gobbo juventino”. pic.twitter.com/hcbUAo8SKf — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 26, 2023