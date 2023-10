ATP Vienna, Arnaldi fuori agli ottavi: Rublev non gli lascia scampo

SportFair

Disco rosso agli ottavi di finale dell’ATP di Vienna per Matteo Arnaldi. Il tennista italiano, numero 46 al mondo, autore di una stagione a dir poco sopra le righe, si è dovuto fermare al secondo turno del torneo austriaco. Complicato l’ostacolo Andrey Rublev, russo numero 5 al mondo, giocatore di un livello, fin qui, ancora troppo superiore per il giovane azzurro.

Arnaldi è stato sconfitto in 1 ora e 27 minuti di gioco, in due set conclusi con il punteggio di 5-7 / 3-6. Primo set molto combattuto: Arnaldi evita 4 palle break al secondo game, il set point del possibile 4-6, ma non può null sulla seconda palla break, nonchè set point, del 5-7. Nel secondo set Rublev parte fortissimo con un break al secondo game e tira dritto fino al 3-6 finale arrivato con un netto 0-40.