ATP Stoccolma, sorteggiato il tabellone: definito l’avversario di Sonego

E’ stato sorteggiato il tabellone dell’ATP Stoccolma di tennis. Il torneo svedese prenderà il via lunedì prossimo e si concluderà il 22 ottobre con la finale. Lorenzo Sonego è l’unico italiano in gioco, considerando il recente forfait di Matteo Berrettini, che non ha recuperato al meglio dopo l’infortunio alla caviglia.

Ai sedicesimi di finale l’azzurro affronterà il serbo Dusan Lajovic, il bilancio è a favore del tennista italiano con due successi e una sconfitta. Il vincente di questo primo match al secondo turno potrebbe incontrare Christopher Eubanks, impegnato con un giocatore proveniente dal percorso di qualificazione.

Il tabellone di Stoccolma

H. Rune (DEN) (1) – Bye

M. Kecmanovic (SRB) – K. Friberg (SWE)

E. Ymer (SWE) – R. Bautista (ESP)

Q – J. Lehechka (CZE) (6)

T. Griekspoor (NED) (3) – Bye

E. Ruusuvuori (FIN) – Q

D. Lajovic (SRB) – L. Sonego (ITA)

Q – C. Eubanks (USA) (7)

S. Baez (ARG) (5) – J. J. Wolf (USA)

L. Djere (SRB) – L. Borg (SWE) (WC)

B. Gojo (CRO) – S. Wawrinka (SUI)

Bye – A. Davidovich Fokina (ESP) (4)

D. Evans (GBR) (8) – Q

G. Monfils (FRA) (PR) – M. Fucsovics (HUN)

T. Seyboth Wild (BRA) – R. Safiullin (RUS)

Bye – A. Mannarino (FRA) (2)