ATP Stoccolma, Sonego al secondo turno: gran rimonta contro Lajovic

Esordio scoppiettante quello di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Stoccolma. Primo turno tutt’altro che semplice per il tennista italiano, numero 55 al mondo, che ha impiegato 2 ore e 20 minuti per avere la meglio sul serbo Dusan Lajovic, numero 51 del ranking maschile.

Sotto di un set perso con il punteggio di 6-4, Sonego si è rimboccato le maniche portandosi subito 1-4 nel secondo set, grazie al break ottenuto al secondo game, per poi chiudere 3-6 al primo set point utile. Nel terzo set entrambi i tennisti hanno conservato i rispettivi turni di battuta fino al nono game, quando la terza palla break è risultata decisiva per il 4-5 di Sonego che nel game successivo ha chiuso i conti con un netto 0-40 per il 4-6 definitivo.