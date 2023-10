ATP Shanghai, Sinner non si ferma: vittoria in rimonta contro Baez

SportFair

Jannik Sinner non si ferma più e si conferma grande protagonista anche all’ATP Shanghai. E’ un momento magico per il 22enne, sempre più la punta di diamante del tennis italiano. E’ andata in scena la partita dei 16esimi contro Sebastian Baez e la gara per l’azzurro è stata più difficile del previsto.

Partenza sprint dell’argentino che, a sorpresa, vince il primo set con il punteggio di 3-6. La reazione di Sinner non si fa attendere e per l’avversario sono dolori. L’italiano ribalta il risultato e chiude 6-3, 6-2. Negli ottavi di finale dovrà vedersela contro Shelton.